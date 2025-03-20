Türk DEGS Başkanı Yaycı, Edirne'deki "18 Mart Deniz Zaferi" konferansında konuştu:

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Çanakkale'de elde edilen zaferin dünya tarihinin değişmesine neden olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilgiler Eğitim Topluluğu tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında "18 Mart Deniz Zaferi" konferansı düzenlendi.

TÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi.

Programa davetli konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Yaycı, Türk milletinin Çanakkale'de büyük bir mücadele verdiğini ifade etti.

Türk kuvvetlerinin 18 Mart'ta büyük bir deniz harekatı gerçekleştirdiğini belirten Yaycı, "18 Mart'ta deniz zaferi kazanılmıştır. Kara harekatı aylar sürüyor ama Çanakkale'nin bir bütün olarak zaferle neticelenmesi deniz harekatından kaynaklanıyor. Çanakkale'yi geçilmez kılan 18 Mart'taki zaferdir. Dünyada eşi benzeri pek görülmemiştir." dedi.

Yaycı, Çanakkale'nin yalnızca 1. Dünya Savaşı'nın bir cephesi değil Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan Milli Mücadele'nin önsözü olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Yaycı, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin bir arada kullanıldığı ilk savaşın Çanakkale'de yapıldığını belirtti.

Türk kuvvetlerinin yenilmez denilen donanmalar karşısında başarı gösterdiğini ve düşman gemilerinin Çanakkale Boğazı'nın girişinde sulara gömüldüğünü aktaran Yaycı, şunları kaydetti:

"7 gemi, dünyanın en gelişmiş zırhlıları batmıştır. Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği 26 mayın 1. Dünya Savaşı'nın, dünyanın kaderini değiştirmiştir. İkmal yapılamadığı için Rusya desteklenemiyor. Savaştan çekilirken o arada Bolşevik İhtilali oluyor. Bir tarih değişiyor. 18 Mart 1915'te hem karadan atılan toplar hem mayınlara çarpmalar neticesinde Çanakkale'nin geçilemeyeceği anlaşılıyor."

Yaycı, ilerleyen süreçte Çanakkale'yi geçmek için düzenlenen kara harekatının da Türk askerinin müthiş direnişi karşısında başarısız olduğunu ve "Çanakkale Geçilmez" mottosunun bu şekilde perçinlendiğini vurguladı.