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        Edirne'de şarampole devrilen minibüsteki 26 öğrenci ile sürücü hafif yaralandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 26 öğrenci ile sürücü hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:18 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:25
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        Edirne'de şarampole devrilen minibüsteki 26 öğrenci ile sürücü hafif yaralandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 26 öğrenci ile sürücü hafif yaralandı.

        T.D'nin (59) kullandığı 22 RF 775 plakalı minibüs, Beyendik Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüsteki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin 26 öğrencisi ile sürücü hafif yaralandı.

        Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen öğrenciler ve sürücü, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ayakta kontrolleri yapılan öğrencilerden 24'ü ve sürücü taburcu edilirken, 2 öğrencinin hastanede kontrol altında tutulacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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