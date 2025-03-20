Edirne'de şarampole devrilen minibüsteki 26 öğrenci ile sürücü hafif yaralandı

Ayakta kontrolleri yapılan öğrencilerden 24'ü ve sürücü taburcu edilirken, 2 öğrencinin hastanede kontrol altında tutulacağı öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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