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        Edirne'de Nevruz Bayramı kutlandı

        Trakya Üniversitesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:18 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:28
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        Edirne'de Nevruz Bayramı kutlandı
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        Trakya Üniversitesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Balkan Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik, Nevruz duası ile başladı.

        Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Nevruz'un Türk milleti için bahar, yenilik ve bayram anlamına geldiğini söyledi.

        Nevruz'un aynı zamanda barış ve sevgi anlamına geldiğini belirten Hatipler, "Aslında bizim kültürümüzde insanın dostuyla birlikte olduğu her gün ve her an bayramdır. Bizler Nevruz olmasa da Trakya Üniversitesi mensupları olarak burada toplansak, o gün yine bizim için bayram günüdür. Ömrünüz su gibi olsun, Nevruz'unuz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Armağan Altay da Nevruz'un tarihçesi hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından Hatipler ve rektör yardımcıları tarafından Nevruz ateşi yakıldı, akademisyenler ve öğrenciler ateşin üzerinden atladı.

        Etkinlikte, çekiçle örste demir dövülmesinin ardından renkli yumurtalar tokuşturuldu.

        Mehter takımının konser verdiği programda, halk oyunları ekibi ile Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu üyeleri de gösteri sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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