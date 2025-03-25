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        Edirne'de "Ormancılık" dersinde öğrenciler fidan dikmeyi öğrendi

        Edirne'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla "Ormancılık" dersi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:48
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        Edirne'de "Ormancılık" dersinde öğrenciler fidan dikmeyi öğrendi
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        Edirne'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla "Ormancılık" dersi verildi.

        Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde TED Koleji 5. sınıf öğrencilerine verilen derste, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Başak Parlak ağaçlandırma ile ilgili bir sunum yaptı.

        Orman Muhafaza Memuru Adnan Yılmaz ise öğrencilere uygulamalı olarak fidan dikimini öğretti.

        Orman İşletme Müdürlüğünün araç garajını ziyaret eden öğrencilere yangına müdahalede arazözler hakkında bilgi verildi, öğrenciler araca da bindirildi.

        - "Önemli olan yangınların hiç çıkmamasıdır"

        Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ferudun Tandoğan Güven, orman yangınlarına karşı hassasiyetin küçük yaşlarda başlaması gerektiğini söyledi.

        Öğrencilerin başta ailesi olmak üzere çevresindekileri de orman yangınlarının önlenmesine yönelik uyaracağını belirten Güven, "Anızların yakılmasıyla ve piknik kaynaklı çıkan yangınlar ormanların büyük oranda zarar görmesine neden oluyor. Bizler ihbar geldiği gibi araçlarımızla harekete geçiyoruz. Önce küçük araçlarımızla yangın sönmediğinde arazözlerle o da yetmezse helikopterlerle müdahale ediyoruz. Önemli olan yangınların hiç çıkmamasıdır. Yanan sadece ağaçlar değil içindeki canlılar da yok oluyor." dedi.

        Dersin sonunda öğrencileri ziyaret eden Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy da hafta boyunca öğrencilere yönelik eğitim ve etkinliklerin süreceğini kaydetti.

        Hafta kapsamında kentteki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine "ormancılık" dersi verilecek.

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