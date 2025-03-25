Keşan'da bayram öncesi tatlıcı ve şekerlemecilere denetim
Keşan ilçesinde bayram öncesi tatlıcı ve şekerlemeciler denetlendi.
Keşan ilçesinde bayram öncesi tatlıcı ve şekerlemeciler denetlendi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediyesi zabıta ekiplerinin vatandaşların bayram öncesi alışverişlerini güvenle yapabilmesi için denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.
Ekiplerin bayram öncesi tatlı ve şekerleme üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Denetimlerde hijyen koşulları, üretim standartları ve fiyat etiketleri titizlikle incelendi. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi için iş yerlerinde hijyen kurallarına uygunluk, ürünlerin tazeliği ve etiket fiyatlarının mevzuata uygun olup olmadığı denetlendi."
Yetkililer vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlere aralıksız devam edileceğini belirtti."
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