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Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serkan Doğru, Keşan Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin kapasitesinin artırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serkan Doğru, Keşan Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin kapasitesinin artırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Doğru, yaptığı açıklamada, Keşan Belediyesi tarafından kurulan Trakya'nın en büyük hayvan barınağının genişletileceğini söyledi.
Edirne Valiliğinin destekleriyle 72 bin metrekare olan mevcut barınağın 50 bin metrekare ilave yapılarak 122 bin metrekareye çıkarılacağını anımsatan Doğru, şunları kaydetti:
"Barınağımızda 394 köpek ile 25 kedi, at, eşek ve kuş bulunuyor. Keşan, Enez, İpsala bölgemizdeki sahipsiz can dostlarının bakımlarını ve ameliyatlarını yapıp burada doğal yaşama bırakıyoruz. 72 bin metrekare mevcut alanımıza Valiliğimizin desteği ile 50 bin metrekare ilave yapılarak Trakya'nın en büyük hayvan barınağı olma özelliğine kavuşuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
- Şehit ailesine ziyaret
Yesevi Hareketi Derneği üyeleri, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesini ziyaret etti.
Derneğin İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şehit ailelerini yalnız bırakmadıklarını belirtti.
Özsoy'un ailesinin bayramını kutladıklarını aktaran Cankaloğlu, "Şehit Nefize Çetin Özsoy'un hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kahramanlık hatıralarını da gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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