10. Uluslararası Edirne Maratonu, 31 Ağustos'ta "Zafer" temasıyla koşulacak

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nun "Zafer" temasıyla koşulacağını söyledi.

Akdağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, maratondan bir gün önce kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun maratona yansıyacağını dile getirdi.

Maratona katılacak atletlerin bir gün önceden kente geldiğini belirten Akdağ, "Maraton, bu yıl çok özel bir günün ardından koşulacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı farkındalığıyla yapılacak maratonumuz 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Sporcular bir gün önce 30 Ağustos'ta Edirne'de olacak. Yurt içi ve yurt dışından gelen sporcularla 30 Ağustos coşkusunu yaşayacağız. Maratonumuz "Zafer" temasıyla koşulacak." ifadelerini kullandı.

Akdağ, maratonu 10. kez yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Kente önemli bir organizasyon kazandırıldığını dile getiren Akdağ, "Sporcularımız Edirne Maratonu'na her zaman destek verdi. Aynı katkıyı şehrimizden de bekliyoruz." dedi.