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        10. Uluslararası Edirne Maratonu, 31 Ağustos'ta "Zafer" temasıyla koşulacak

        Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nun "Zafer" temasıyla koşulacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:33 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:42
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        10. Uluslararası Edirne Maratonu, 31 Ağustos'ta "Zafer" temasıyla koşulacak
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        Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nun "Zafer" temasıyla koşulacağını söyledi.

        Akdağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, maratondan bir gün önce kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun maratona yansıyacağını dile getirdi.

        Maratona katılacak atletlerin bir gün önceden kente geldiğini belirten Akdağ, "Maraton, bu yıl çok özel bir günün ardından koşulacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı farkındalığıyla yapılacak maratonumuz 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Sporcular bir gün önce 30 Ağustos'ta Edirne'de olacak. Yurt içi ve yurt dışından gelen sporcularla 30 Ağustos coşkusunu yaşayacağız. Maratonumuz "Zafer" temasıyla koşulacak." ifadelerini kullandı.

        Akdağ, maratonu 10. kez yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

        Kente önemli bir organizasyon kazandırıldığını dile getiren Akdağ, "Sporcularımız Edirne Maratonu'na her zaman destek verdi. Aynı katkıyı şehrimizden de bekliyoruz." dedi.

        Maratona kayıtların sürdüğünü anlatan Akdağ, 1000 atletin katılımıyla organizasyonun gerçekleştirileceğini belirtti.

        Selimiye Meydanı'ndan başlayacak yarışta 21K kategorisinde yarışacak atletler, Gazi Mihal Bey Hamamı'nı takip eden yolda tarihi Tunca ve Meriç köprülerini geçecek. Lozan Caddesi ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Yerleşkesi'ni geçecek atletler, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan dönüş alarak geliş güzergahını takip edip Selimiye'de koşuyu sonlandıracak. 10K kategorisinde koşacak atletler ise aynı başlangıç güzergahını takip edip dönüşlerini Lozan Caddesi'ndeki Jandarma Şehitliği'nden yaparak, yarışı Selimiye Meydanı'nda tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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