Edirne'de pazarda hırsızlık yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı

Edirne'deki halk pazarında pazarcı esnafının parasını çaldığı iddia edilen Bulgaristan uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ulus Pazarı'nda kıyafet tezgahı bulunan Vedat Zengin tezgahın arka kısmında bıraktığı önlüğünün cebindeki paraların yerinde olmadığını fark etti.

Zengin, durumu zabıta ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Bulgaristan uyrukluyu 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Şüphelilerin üzerindeki aramada pazarcının olduğu ileri sürülen 6 bin lira para bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

- Pazarcı esnafından emniyete teşekkür

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, pazarda istenmeyen üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Pazarcı esnafının parasını çaldığı ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin polislerce kısa sürede yakalandığını belirten Atkoşan, şunları kaydetti:

"Bulgar uyruklu kişilerin hırsızlık girişimi oldu. Bu noktada esnafımız duyarlı. Emniyet güçlerimiz olaya hızlı şekilde müdahale etti. Edirne Emniyet Müdürümüz Onur Karaburun'a ve emniyet güçlerimize pazarcı esnafı olarak teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kişiler ülkemize uzun süre giremeyecek şekilde sınır dışı edilir."