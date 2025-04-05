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        Ahşabı yakarak sanata dönüştüren Feray Çekver, sergi açma hayaline ulaşmak istiyor:

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de küçük yaşlarda hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatında ustalaşan Feray Çekver, büyük emekle hazırladığı eserlerini sergilemek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:22
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        Ahşabı yakarak sanata dönüştüren Feray Çekver, sergi açma hayaline ulaşmak istiyor:
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de küçük yaşlarda hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatında ustalaşan Feray Çekver, büyük emekle hazırladığı eserlerini sergilemek istiyor.

        Ahşabı yakarak sanata dönüştüren 65 yaşındaki Çekver'in bu sanata ilgisi, küçük yaşlarda başladı.

        Ortaokul döneminde çivilerin ucunu ısıtarak tahtalara resim çizen Çekver, babasının aldığı yakma cihazıyla kendini daha da geliştirdi.

        Çalışmalarına bir süre ara veren Çekver, 10 yıl önce sanatın usta isimlerinden eğitim alarak tekniğini geliştirdi.

        "Edirne" temalı fotoğraflar başta olmak üzere, farklı figürleri eserlerinde kullanan Çekver, büyük bir sergi açarak hayaline ulaşmayı hedefliyor.

        - Amatör çalışmalarla başladı

        Çekver, AA muhabirine, ahşap üzerine ilk olarak asma yaprağı resmini yaktığını ve o çalışmasını hala sakladığını dile getirdi.

        Çekver, "Çocukken kütüphanelere gidip resimler buluyordum. O zamanlar bilgisayar imkanı ve bir yerden çıktı almak gibi bir durum yoktu. Resimleri kareleme usulüyle büyütüp yağlı kağıtların altına karbon kağıdı koyarak tahtanın üzerine geçiriyordum. Sonra resimleri ahşap üzerine yakıyordum." dedi.

        Çekver, ahşabı yakarak resim çizmenin çok dikkat ve sabır istediğini ifade etti.

        Teknolojinin gelişmesiyle bu sanatı icra etmenin geçmişe göre biraz daha kolaylaştığını anlatan Çekver, şunları kaydetti:

        "Çalışacağımız resmin boyutunu belirleyip ona göre bir çıktı alıyoruz. Karbon kağıdıyla resmi geçirdikten sonra yakma işlemine geçiyoruz. Dağlama tekniğiyle eserlerimiz ortaya çıkıyor. Büyük tabloların yapımı ayırdığımız zamana göre 2-3 ay sürüyor. 2015 yılına kadar çok teknik bilmiyordum. Eğitim aldıktan sonra daha güzel eserler yapmaya başladım. Bu süreçte önce eşimi daha sonra da babamı kaybettim. Kendimi bu sanata adadım. Tamamen konsantrasyon meselesi. Tabloları yaparken çok mutlu oluyorum, sanki o resmin içindeymiş gibi kendimi hissediyorum. Tablonun enerjisi bana yükleniyor. Her tabloya da bir isim veriyorum."

        - "Yaklaşık 80 tablom var"

        Çekver, ahşapla uğraşmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

        Edirneli sanatçılardan izin alarak yakmaya uygun olan Edirne fotoğraflarını resmettiğini anlatan Çekver, "Farklı figürleri de çalıştığım oluyor. En büyük hedefim sergi açmak. Allah izin verirse yakın zamanda sergi açmayı düşünüyorum. Yaklaşık 80 tablom var. Kendi tasarımlarım olan takunyalar var. Onların üzerine desenler yakıp güzel çalışmalar yapıyorum. Küçük objeleri de yakıyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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