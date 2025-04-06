Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda 6 Türkiye rekoru kırıldı

Dün yapılan yarışlarda ise 4 Türkiye rekoru kırılmıştı.

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü de 4x50 metre su üstü erkekler 14 yaş ve üzeri bayrak yarışında 1.7.67'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Kadınlar 200 metre tüplü kategorisi 16-17 yaş ve 18 yaş grubunda Ece Ayça Karabulut 1.34.32'lik derecesiyle, 14-15 yaş grubunda ise İpek Çolak 1.57.39 ile yeni rekorun sahibi oldu.

Erkekler 100 metre çift palet kategorisindeki yarışta 43.79'luk derecesiyle kendi rekorunu geçerek aynı disiplinde ikinci rekorunu kıran Kaya, üçüncü Türkiye rekorunu da 200 metre çift palette 1.37.45'lik derecesiyle kırdı.

Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 6 Türkiye daha kırıldı.

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