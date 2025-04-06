Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda 6 Türkiye rekoru kırıldı

        Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 6 Türkiye daha kırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 16:18 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda 6 Türkiye rekoru kırıldı
        ABONE OL

        Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 6 Türkiye daha kırıldı.

        Olimpik Yüzme Havuzu'nda 27 spor kulübünden 368 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonaya son gün yarışlarıyla devam edildi.

        Şampiyonada büyük erkekler kategorisinde Kaan Efe Kaya, 100 metre çift paletle 43.93 saniyelik derece yaparak Türkiye rekoru kırdı.

        Erkekler 100 metre çift palet kategorisindeki yarışta 43.79'luk derecesiyle kendi rekorunu geçerek aynı disiplinde ikinci rekorunu kıran Kaya, üçüncü Türkiye rekorunu da 200 metre çift palette 1.37.45'lik derecesiyle kırdı.

        Kadınlar 200 metre tüplü kategorisi 16-17 yaş ve 18 yaş grubunda Ece Ayça Karabulut 1.34.32'lik derecesiyle, 14-15 yaş grubunda ise İpek Çolak 1.57.39 ile yeni rekorun sahibi oldu.

        Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü de 4x50 metre su üstü erkekler 14 yaş ve üzeri bayrak yarışında 1.7.67'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

        Sporcular rekor sevincini takım arkadaşları ve antrenörleriyle paylaştı.

        Dün yapılan yarışlarda ise 4 Türkiye rekoru kırılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!

        Benzer Haberler

        Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi (2...
        Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi (2...
        Trakya için 'kar yağışı' uyarısı
        Trakya için 'kar yağışı' uyarısı
        Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi
        Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi
        Edirne'de bıçakla öldürülen 15 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi
        Edirne'de bıçakla öldürülen 15 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi
        Anadolu Ajansı 105 yaşında
        Anadolu Ajansı 105 yaşında
        Anadolu Ajansı 105 yaşında
        Anadolu Ajansı 105 yaşında