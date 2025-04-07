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        Edirne'de kar yağışı etkili oluyor

        Edirne kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 08:26 Güncelleme: 07.04.2025 - 08:26
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        Edirne'de kar yağışı etkili oluyor
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        Edirne kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor.

        Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı.

        Etkili olan sağanak hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle kar yağışına dönüştü.

        Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu.

        Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman etkisini artıran kar yağışının akşam saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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