Edirne bayram tatilini dolu dolu geçirdi

GÖKHAN ZOBAR - Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden Edirne, Ramazan Bayramı tatilini dolu dolu geçirdi.

Edirne, bayram tatilinde başta İstanbul olmak üzere çevre illerden turist çekti. Bayram tatilinde kente gelen ziyaretçiler, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Camilerin oluşturduğu "altın üçgen" olarak tanımlanan bölgeyi gezdi.

Tarihe ışık tutan farklı konseptlerdeki müzeleri ve kültürel noktaları gezen ziyaretçiler, tarihi çarşılarda alışveriş yaptıktan sonra yemek için Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğerini tercih etti. Yoğunluk nedeniyle ciğercilerin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi gibi lezzetlere de ilgi gösteren ziyaretçiler, Meriç Nehri kıyısında çay ve kahve içti.

Oteller, restoranlar, tarihi çarşılar ve alışveriş merkezlerinde oluşan yoğunluk, esnafın yüzünü güldürdü.

- "Bu hareketlilik bizleri mutlu etti"

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Edirne Temsilcisi Can Pekbaş, AA muhabirine, son yılların en kalabalık bayram tatili dönemlerinden birini yaşadıklarını söyledi.

Ziyaretçilere en iyi hizmeti vermek için çaba gösterdiklerini dile getiren Pekbaş, "Özellikle yakın bölgelerden gerek konaklamalı gerek günübirlik ciddi sayıda ziyaretçi aldık. Tatil süresince 100 bin civarında misafiri ağırladık. Bu yoğunluğu hem şehir hem de biz işletmeciler ciddi olarak hissettik ve bu hareketlilik bizleri mutlu etti." dedi. Pekbaş, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasıyla ön plana çıktığını vurguladı. Edirne'nin turizm potansiyelinin her geçen gün geliştiğini anlatan Pekbaş, "Kentteki ziyaretçi yoğunluğu dolayısıyla bereketli bir dönem geçirildi. Her tatil dönemi ve müsait zamanda misafirlerimizi kentimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bu güzellikleri yerinde görmek için herkesi Edirne'ye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. - Yaklaşık 10 ton ciğer tüketildi Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, uzun bayram tatilinin esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

Kentin bayram tatilini güzel ve kazançlı bir şekilde geçirdiğini belirten İmrak, şunları kaydetti: "Yoğun bir bayram tatili geçirdik. Ciğercilerde kuyruklar oluştu. Bu yoğunluğu sorunsuz şekilde atlattık, güzel geri dönüşler aldık. Ciğere ilgi büyüktü. Bayram boyunca kent genelinde 10 ton civarında ciğer tüketildi. Normalde Edirne'de turizm sezonu 5-6 Mayıs'taki Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'nde başlar ama bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla bir ay öne geldi. Güzel, güneşli havalar da bu duruma katkı sağladı. Ziyaretçilerimiz güzel havada kenti gezip lezzetlerimizi tattı." - Ziyaretçilerden Edirne'ye tam not İstanbul'dan gelen Muhammed Yıldız, Edirne'yi çok beğendiğini söyledi. Kentin tarihi ve kültürel yapılarını ilgiyle gezdiklerini anlatan Yıldız, "Edirne'ye daha önce gelmiştim. Bir kez daha ziyaret etmek istedik. Tarihi bir kent, gezilip görülecek pek çok yeri var. Selimiye Camisi, Meriç Nehri, Tarihi Tren Garı gibi birçok yer var. Edirne'yi herkese tavsiye ederim." dedi.