Edirne'de Avukatlar Günü kutlandı
Edirne'de Avukatlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Edirne'de Avukatlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde mesleğin onurunu ve hukuk devletinin temel ilkelerini savunma kararlılığını bir kez daha altını çizdiklerini belirtti.
Avukatlar, sadece bireylerin haklarını değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve demokratik toplum düzenini koruma sorumluluğunu taşıdığını ifade eden Karakoç, meslek örgütlerinin bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü koruma sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurguladı.
Karakoç, baroların yalnızca meslek örgütleri değil, aynı zamanda avukatlık mesleğinin icrasını güvence altına alan anayasal kurumlar olduğunu vurguladı.
Törene, Edirne Belediye Başkanı avukat Filiz Gencan Akın ve avukatlar katıldı.
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