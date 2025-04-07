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        Edirne'de Avukatlar Günü kutlandı

        Edirne'de Avukatlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:01 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:18
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        Edirne'de Avukatlar Günü kutlandı
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        Edirne'de Avukatlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

        Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde mesleğin onurunu ve hukuk devletinin temel ilkelerini savunma kararlılığını bir kez daha altını çizdiklerini belirtti.

        Avukatlar, sadece bireylerin haklarını değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve demokratik toplum düzenini koruma sorumluluğunu taşıdığını ifade eden Karakoç, meslek örgütlerinin bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü koruma sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurguladı.

        Karakoç, baroların yalnızca meslek örgütleri değil, aynı zamanda avukatlık mesleğinin icrasını güvence altına alan anayasal kurumlar olduğunu vurguladı.

        Törene, Edirne Belediye Başkanı avukat Filiz Gencan Akın ve avukatlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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