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        Edirne'de toplu ulaşıma zam

        Edirne'de şehir içi ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:14 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:31
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        Edirne'de toplu ulaşıma zam
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        Edirne'de şehir içi ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, nisan ayı maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Gündemde yer alan ulaşım zam maddesi de görüşüldü. Meclisin oy çokluğuyla aldığı kararla şehir içi ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı.

        Zammın ardından öğrenci için biniş ücreti sabit kalırken, tam ücret 23 liradan, 26 lira 45 kuruşa yükseldi.

        AK Partili Meclis Üyesi Necamettin Attay, vatandaşların Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait bazı minibüs şoförlerini şikayet ettiğini söyledi.

        Bazı şoförlerin ücretsiz biniş hakkına sahip 65 yaşındaki vatandaşlara hakaret ettiği şikayetlerinin geldiğini ifade eden Attay, bu tür durumların üzücü ve insanlığa yakışmadığını kaydetti.

        Bunun üzerine Akın da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların şikayetlerinin yoğun olarak gelmeye başladığını anlattı.

        Bu durumun kendilerini üzdüğünü belirten Akın, şunları kaydetti:

        "Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzde bu işlemleri takip ediyoruz. Bu şoförlere gerekli cezayı uyguluyoruz. Hem esnafın hem de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemedik. Komisyonumuzla değerlendirdik ve bu binişlerin yüzde 50'sini biz ödeyeceğiz. Hem esnafımızın mağduriyeti ortadan kalkacak, vatandaşımıza yaklaşımları değişecek ve şehirde bu anlamda barışı sağlamış olacağız."

        Toplu ulaşımdaki şikayetlerin değerlendirileceğini ifade eden Akın, şikayet gelen şoföre 65 yaş ödemesi yapılmayacağını, destek olmayacaklarını kaydetti.

        Akın, öğrenci biniş ücretine zam yapmadıklarını ve öğrencilere destek olmak için aradaki 2 lira 45 kuruşluk farkı belediyenin karşılayacağını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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