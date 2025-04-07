Edirne'de toplu ulaşıma zam

Edirne'de şehir içi ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, nisan ayı maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündemde yer alan ulaşım zam maddesi de görüşüldü. Meclisin oy çokluğuyla aldığı kararla şehir içi ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı.

Zammın ardından öğrenci için biniş ücreti sabit kalırken, tam ücret 23 liradan, 26 lira 45 kuruşa yükseldi.

AK Partili Meclis Üyesi Necamettin Attay, vatandaşların Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait bazı minibüs şoförlerini şikayet ettiğini söyledi.

Bazı şoförlerin ücretsiz biniş hakkına sahip 65 yaşındaki vatandaşlara hakaret ettiği şikayetlerinin geldiğini ifade eden Attay, bu tür durumların üzücü ve insanlığa yakışmadığını kaydetti.

Bunun üzerine Akın da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların şikayetlerinin yoğun olarak gelmeye başladığını anlattı.

Bu durumun kendilerini üzdüğünü belirten Akın, şunları kaydetti: