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        Milli kürekçiler Meriç Nehri'nde kampa girecek

        Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Kürek Milli Takımı'nın Meriç Nehri'nde kampa gireceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 09:02 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:02
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        Milli kürekçiler Meriç Nehri'nde kampa girecek
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        Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Kürek Milli Takımı'nın Meriç Nehri'nde kampa gireceğini söyledi.

        İba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri Parkuru'nun kürek sporuna önemli hizmetler yapacağını ifade etti.

        Meriç'in büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını anımsatan İba, nehrin ve altyapı imkanlarının aynı zamanda sporculara rahat antrenman olanağı sağladığını vurguladı.

        Milli kürekçilerin İtalya'da kampta bulunduğunu dile getiren İba, "İtalya'dan döndükten sonra burada hazırlıklarına devam edecekler. Mayıs ayının sonunda Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası, daha sonrasında Yunanistan'da Balkan Şampiyonası olacak. Yarışlar için hazırlıklarını Meriç'te yapacaklar." dedi.

        İba, Meriç Nehri'nin önemli bir su sporları merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

        Yapılan çalışmaların karşılığının alındığını anlatan İba, "Suyun ve parkurun güzelliği tartışılmaz. Türkiye'nin ilk olimpik parkuru ve dünyanın sayılı parkurlarından biri. Bundan sonra Meriç'te daha çok kürek etkinliği göreceğiz. Bu yıl 4 büyük organizasyon daha yapılacak. Balkan Şampiyonası öncesi sürpriz bir uluslararası organizasyon daha olacak. Meriç Nehri, hem kıyasıya mücadelelere hem de kamplara ve güzel antrenmanlara ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

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