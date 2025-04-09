Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de bir kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücüsü "insan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:50 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de bir kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL

        Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücüsü "insan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine 34 MTK 698 plakalı kamyoneti Avrupa Otoyolu Köseömer Dinlenme Tesisleri mevkisinde durdurdu.

        Kamyonette yapılan aramada, 5 Suriye ve 3 Irak uyruklu 8 düzensiz göçmen ve bir şişme bot yakalandı.

        Kontrolde araç sürücüsü M.D'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalıştığı, bir şirket adına tescilli kamyonetin, İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye kiralandığını belirlendi.

        "İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ifadesinde, ilk kez böyle bir şey yaptığını, pişman olduğunu belirtti.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Kağanlar, Tiginler ve Konçuylar" fotoğraf ve başlık sergisi açıl...
        Edirne'de "Kağanlar, Tiginler ve Konçuylar" fotoğraf ve başlık sergisi açıl...
        Doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 9 yıl hapis ve t...
        Doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 9 yıl hapis ve t...
        Edirne'de üniversite öğrencileri kanserde erken tanının önemine dikkat çekt...
        Edirne'de üniversite öğrencileri kanserde erken tanının önemine dikkat çekt...
        GRAFİKLİ - Edirne'ye önemli eserler bırakan Başmimar: Mimar Sinan
        GRAFİKLİ - Edirne'ye önemli eserler bırakan Başmimar: Mimar Sinan
        Çocukluk hayali tiyatro sahnesine yıllar sonra polis olarak kavuştu
        Çocukluk hayali tiyatro sahnesine yıllar sonra polis olarak kavuştu
        Edirne'de kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak için başlatılan sağlıklaş...
        Edirne'de kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak için başlatılan sağlıklaş...