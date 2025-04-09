Edirne'de bir kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücüsü "insan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine 34 MTK 698 plakalı kamyoneti Avrupa Otoyolu Köseömer Dinlenme Tesisleri mevkisinde durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, 5 Suriye ve 3 Irak uyruklu 8 düzensiz göçmen ve bir şişme bot yakalandı.

Kontrolde araç sürücüsü M.D'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalıştığı, bir şirket adına tescilli kamyonetin, İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye kiralandığını belirlendi.

"İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ifadesinde, ilk kez böyle bir şey yaptığını, pişman olduğunu belirtti.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.