Edirne'deki tarihi Tren Garı'nın yüksek bölümleri dronla temizlendi

Yerleşke ve tarihi yapının temiz ve bakımlı olması amacıyla temizlik çalışmalarının titizlikle süreceği belirtildi.

Tarihi binanın yüksek noktalarına dron ile ulaşan temizlik ekibi, yapıya zarar vermeden biriken kir ve örümcek ağlarını temizledi.

Karaağaç Mahallesi'nde TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan tarihi gar binasının yüksek bölümlerinde zaman içinde kir ve örümcek ağları birikti.

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