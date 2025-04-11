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        Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük memuru adliyeye getirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük memuru adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:25 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:32
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        Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük memuru adliyeye getirildi
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        Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük memuru adliyeye sevk edildi.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sınır kapısında görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 gümrük görevlisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.

        - Soruşturma

        Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen çalışmada, ocak ayında başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edilmiş, bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirilmişti.

        Cumhuriyet Savcılığınca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, 3 gün önce 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirilmişti.

        Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirilmişti.

        Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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