Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük memuru adliyeye getirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük memuru adliyeye sevk edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sınır kapısında görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 gümrük görevlisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.

- Soruşturma

Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen çalışmada, ocak ayında başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edilmiş, bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirilmişti.