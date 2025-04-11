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        Edirne'de metruk binada uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, metruk binada uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:35 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:58
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        Edirne'de metruk binada uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde, metruk binada uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüphelilerin bulunduğu metruk binayı kontrol etti.

        Şüphelilerin bulunduğu alanda yapılan aramada poşetler içerisinde 473 gram sentetik uyuşturucu ve 17 bin 860 lira para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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