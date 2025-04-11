Edirne'de metruk binada uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin bulunduğu alanda yapılan aramada poşetler içerisinde 473 gram sentetik uyuşturucu ve 17 bin 860 lira para ele geçirildi.

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