Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de şehitler için mevlit okutuldu

        Edirne'de, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:05 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de şehitler için mevlit okutuldu
        ABONE OL

        Edirne'de, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünce Üç Şerefeli Cami'de Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan program, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

        Cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Programa Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, il müdürleri ve emniyet mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Edirne'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Edirne'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Göç İdaresi Başkanlığı 12. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
        Göç İdaresi Başkanlığı 12. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı