Edirne'de şehitler için mevlit okutuldu
Edirne'de, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Edirne'de, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünce Üç Şerefeli Cami'de Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan program, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.
Cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Programa Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, il müdürleri ve emniyet mensupları katıldı.
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