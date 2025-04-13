Edirne'deki silah teknolojisi sergisi silahların binlerce yıllık gelişimini yansıtıyor

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki silah teknolojisi sergisini gezenler, silahların binlerce yıllık gelişimini görebiliyor.

Edirne Müzesi Müdürlüğünün ateşli ve ateşsiz silahlar koleksiyonunda bulunan farklı dönemlere ait sapan taşları, el baltaları, ok uçları, teberler, kılıçlar, tabanca ve silahlardan oluşan sergi, ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Sergide MÖ 6500 yılından başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar silah teknolojisinin yaşadığı dönüşüm kronolojik olarak 9 farklı bölümde yansıtılıyor.

Silah teknolojisinin gelişimini gösteren sergide, 89 eserden 81'i ilk kez ziyarete açıldı.

Edirne Müze Müdürü Şahan Kırçın, AA muhabirine geniş kapsamlı bir sergiyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Silah tarihinin anlatıldığı serginin ilgi gördüğünü belirten Kırçın, "9 vitrinimizde 89 eser teşhir ediyoruz. Bu eserlerden 81'i ilk kez sergileniyor. Kronolojik bir sıralama yaparak MÖ 6500'den başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar silahların gelişimini ve izlerini yansıtmaya çalıştık." dedi.

Kırçın, ziyaretçilerin sergide sadece silahları değil, eserlerin üzerindeki motiflerle yapıldıkları dönemin sanatını da görme fırsatı elde ettiğini dile getirdi.

Ziyaretçilerin, vitrinlerin yanında bulunan bilgilendirme panolarından detaylı bilgilere ulaşabildiğini anlatan Kırçın, şunları kaydetti:

"Bu silahlar sadece birer savaş aleti değil. İnsanlık tarihinin başından beri kesici aletler farklı işlerde kullanılmaya başlamış. Zamanla gelişimle silahlar farklı yönlere evrilmiş. Ateşli silahlarla birlikte daha değişik bir yöne gidilmiş. Özellikle Osmanlı dönemi silah ve tabancaların üzerinde çok güzel süslemeler bulunmakta. Dönemi yansıtan yazı ve dualarla zamanın kültürünü yansıtan çalışmalar var. Herkesi bu güzel sergiyi görmeye davet ediyoruz."