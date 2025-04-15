Trakya'da zirai donun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da zirai don, tarım alanlarında kısmen zarara yol açtı, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine, ekiplerin arazilerde çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İlk incelemelere göre büyük bir zarar görülmediğine dikkati çeken Bayazıt, "Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak bazı meyve bahçelerinde bölgesel olarak sınırlı zararlar var." dedi.

- "Buğday ve arpada herhangi bir sorun yok"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan soğuk hava nedeniyle kanola ve bazı meyve türlerinde zarar oluştuğunu söyledi.

Kanolada kısmi etkilenme olduğuna işaret eden Karaca, "Kofçaz ilçemizde yaklaşık 1000 dekar kanola alanında zirai don kaynaklı zarar tespit ettik. Üzüm ve ceviz gibi ürünlerde de kısmi etkiler söz konusu. Buğday ve arpada ise herhangi bir sorun yok." diye konuştu.