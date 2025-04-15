Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç'ten zirai don açıklaması:

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, zirai donun ayçiçeğinde olumsuz bir etki oluşturmadığını belirterek, "Ekipler saha çalışması yaptı. Ayçiçeğinde şu ana kadar olumsuz bir tablo görmedik. Sadece kar yağışından dolayı buğdaylarda yatma oluştuğu gözlendi." dedi.

Kırbiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin en önemli tarım ürünlerinden olan ayçiçeğinin nisan ayında etkili olan soğuk hava ve kar yağışına karşı dayanıklılık gösterdiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Trakya Birlik ekiplerinin zirai don ve kar yağışının olumsuz etkilerine ilişkin hasar tespit çalışmaları yaptığını belirten Kırbiç, "Ekipler saha çalışması yaptı. Ayçiçeğinde şu ana kadar olumsuz bir tablo görmedik. Sadece kar yağışından dolayı buğdaylarda yatma oluştuğu gözlendi." diye konuştu.

Kırbiç, ayçiçeği ekiminin büyük bölümünün tamamlandığı Edirne'de etkili olan yağışların bitkiye fayda sağladığını dile getirdi.