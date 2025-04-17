Edirne'de taksi ve minibüsler denetlendi

Ekipler denetimde Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait minibüsler ve taksilerin belgelerini kontrol yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve zabıtalar Atatürk Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.

Edirne'de polis ve zabıta ekiplerince taksi ve minibüsler denetlendi.

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