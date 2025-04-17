Edirne'de taksi ve minibüsler denetlendi
Edirne'de polis ve zabıta ekiplerince taksi ve minibüsler denetlendi.
Edirne'de polis ve zabıta ekiplerince taksi ve minibüsler denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve zabıtalar Atatürk Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.
Ekipler denetimde Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait minibüsler ve taksilerin belgelerini kontrol yaptı.
Denetimde 40 araç kontrol edildi, 2 araca ceza uygulandı.
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