Edirne Valisi Sezer'den, AFAD Başkanı Pehlivan'a ziyaret

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretler için Ankara'da bulunan Sezer, AFAD'a ziyarette bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

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