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        Edirne Valisi Sezer, Adalet Bakanı Tunç'u ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:04 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:04
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        Edirne Valisi Sezer, Adalet Bakanı Tunç'u ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretler için Ankara'da bulunan Sezer, Bakan Tunç'la bir araya geldi.

        Görüşmede, bakanlığın Edirne'deki çalışmalarıyla ilgili konular ele alındı.

        Ziyarette, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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