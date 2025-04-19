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        Edirne OSB sınır kapılarına yakınlığıyla yatırımcılara pek çok fırsat sağlıyor

        Edirne Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Güven, sanayi bölgesinin Avrupa'ya açılan sınır kapılarına olan yakınlığıyla yatırımcılara pek çok avantaj sağladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 20.04.2025 - 01:46
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        Edirne OSB sınır kapılarına yakınlığıyla yatırımcılara pek çok fırsat sağlıyor
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        Edirne Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Güven, sanayi bölgesinin Avrupa'ya açılan sınır kapılarına olan yakınlığıyla yatırımcılara pek çok avantaj sağladığını söyledi.

        Edirne OSB Yönetim Kurulunca, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyelerine yönelik OSB hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kentteki bir tesiste gerçekleştirilen toplantıda, sanayi bölgesinin imkanları ve özellikleri tanıtıldı.

        Edirne OSB Yönetim Kurulu Üyesi Güven, sanayi bölgesinin stratejik bir konumda bulunduğunu vurguladı.

        Edirne OSB'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarının merkezinde yer aldığını anlatan Güven, şunları kaydetti:

        "Edirne OSB, Avrupa'ya açılan sınır kapılarından Hamzabeyli'ye 25, Kapıkule'ye 54, Pazarkule'ye 51 ve İpsala'ya 151 kilometre mesafede. Bunun yanında TEM Otoyolu'na 30, hızlı tren hattına ise sadece 43 kilometre uzaklıktayız. İstanbul Havalimanı'na 214 kilometre uzaklıkta olan sanayi bölgemiz Tekirdağ Limanı'na da 145 kilometre mesafede. Bu sayede hem karayolu hem demiryolu hem de denizyoluyla eşsiz bir avantaja sahibiz."

        Güven, Edirne OSB'de çalışan 38 fabrikanın yer aldığını 4 fabrikanın ise inşaat halinde olduğunu belirtti.

        Yeni büyüme alanıyla sanayi bölgesinin 2 bin 500 dekara çıkacağını dile getiren Güven, "Edirne OSB, yalnızca bugünün değil, geleceğin sanayi bölgesi. Yatırımcıları bu büyümenin parçası olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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