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        Edirne'de Paskalya ayini düzenlendi

        Edirne'de, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 00:37 Güncelleme: 20.04.2025 - 01:01
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        Edirne'de Paskalya ayini düzenlendi
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        Edirne'de, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

        Sveti Konstantin-Elena Kilisesi'nde düzenlenen ayini papaz Evsevios yönetti.

        Yaklaşık 50 kişinin katıldığı ayinde, İncil'den bölümler okundu, dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı.

        Ayine Yunanistan Edirne Konsolosu Aristidis Radiopoulos ve Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da katıldı.

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