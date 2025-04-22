Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Zanlıların üst aramalarında 5,27 gram uyuşturucu, 168 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

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