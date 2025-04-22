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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Televizyonu kurucusu, 20. Dönem Edirne Milletvekili Ümran Akkan'ın eşi İzzet Akkan (81) son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:59 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:01
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        Edirne Televizyonu kurucusu, 20. Dönem Edirne Milletvekili Ümran Akkan'ın eşi İzzet Akkan (81) son yolculuğuna uğurlandı.

        Akkan için Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

        İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akkan'ın naaşı Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, Akkan'ın ailesi, yakınları katıldı.

        - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

        Keşan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik özel etkinlikler düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler, 23 Nisan Çarşamba günü iki farklı noktada gerçekleştirilecek.

        Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde 15.00-17.00 saatleri arasında, Müze Keşan Bahçesi'nde ise saat 19.00'da düzenlenecek programlarda, çocuklara ücretsiz pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilecek.

        - Keşan Belediyesinde 23 Nisan kapsamında temsili makam devri yapıldı

        Keşan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, temsili makam devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, başkanlık makamını Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu öğrencisi Yaman Tınmaz’a devretti.

        Törende, Başkan Vekili Ergene belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında Tınmaz’a bilgi verdi.

        Makama oturan Yaman Tınmaz, kendisini tanıttıktan sonra yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın tüm dünya çocuklarının kutladığı bir bayram ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olduğunu vurguladı.

        Programda Tınmaz, Ergene’ye çiçek takdim ederken, Ergene de günün anısına Yaman Tınmaz’a Atatürk rozeti ve satranç takımı hediye etti.

        - TED Edirne Koleji il müsabakalarında derece elde etti

        TED Edirne Koleji Ortaokulu tenis takımları, okul sporları kapsamında düzenlenen il müsabakalarında derece elde etti.

        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen müsabakalarda, TED Edirne Koleji Ortaokulu Küçük Erkek Takımı il üçüncüsü, Küçük Kız Takımı ise il dördüncüsü oldu.

        Okul yönetimi, turnuvada gösterdikleri başarılı performans dolayısıyla öğrencileri tebrik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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