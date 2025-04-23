Edirne Emniyet Müdürü Karaburun çocukları makamında ağırladı
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla personel çocuklarını makamında kabul etti.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla personel çocuklarını makamında kabul etti.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, minik misafirleriyle tek tek ilgilenip sohbet eden Karaburun, makam koltuğunu da çocuklara devretti.
Emniyet Müdürlüğü makamına geçen çocuklar telsiz anonsuyla görevli ekiplere talimatlarını bildirdi.
Karaburun, geleceğin teminatı çocukların bayramını coşkuyla kutladıklarını kaydetti.
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