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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun çocukları makamında ağırladı

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla personel çocuklarını makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:53
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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun çocukları makamında ağırladı
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla personel çocuklarını makamında kabul etti.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, minik misafirleriyle tek tek ilgilenip sohbet eden Karaburun, makam koltuğunu da çocuklara devretti.

        Emniyet Müdürlüğü makamına geçen çocuklar telsiz anonsuyla görevli ekiplere talimatlarını bildirdi.

        Karaburun, geleceğin teminatı çocukların bayramını coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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