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        Edirne'de kontrol noktasından kaçmaya çalışan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

        Edirne'de kontrol noktasından kaçmaya çalışan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 09:33 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:42
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        Edirne'de kontrol noktasından kaçmaya çalışan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
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        Edirne'de kontrol noktasından kaçmaya çalışan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Karaağaç Mahallesi'nde Meriç Köprüsü mevkisinde 15 ekip 40 personelle denetim gerçekleştirildi. Denetimde 200 kişi sorgulandı, 149 araç kontrol edildi.

        Polis ekipleri, denetim noktasına yakın bir noktada durup geri manevra yapan bir otomobili takibe aldı. Aracı durduran ekipler, sürücünün 1.52 promil alkollü olduğunu tespit etti.

        Sürücünün ehliyetine el konuldu, para cezası uygulandı.

        Öte yandan içerisinde arama yapılan hafif ticari araçta ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü polis merkezine götürüldü.

        Denetimde alkollü araç kullanan 2 sürücüye toplam 43 bin lira ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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