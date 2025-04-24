Edirne'de kontrol noktasından kaçmaya çalışan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

Öte yandan içerisinde arama yapılan hafif ticari araçta ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, denetim noktasına yakın bir noktada durup geri manevra yapan bir otomobili takibe aldı. Aracı durduran ekipler, sürücünün 1.52 promil alkollü olduğunu tespit etti.

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