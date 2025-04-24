Trakya Üniversitesinin 12 lisans programı, eğitimde ve istihdamda kaliteyi tasdikleyen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanma hakkı kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Trakya Üniversitesinin 12 lisans programı daha mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunu kullanma hakkı elde etti.

TYÇ logosu diploma eki, mezuniyet belgesi ve transkriptlerde kullanılması ile üniversite mezunlarının hem yurt içi hem de yurt dışındaki tanınırlığını ve istihdam imkanlarını artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, TYÇ logolu lisans programı sayısının 27'ye yükseldiğini belirtti.

Öğrencilere en iyi eğitimi sunmak için çalıştıklarını aktaran Hatipler, "TYÇ logosunu kullanma hakkı kazanmak, üniversitemizin eğitim kalitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gördüğünün göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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