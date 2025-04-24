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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesinin 12 lisans programı, eğitimde ve istihdamda kaliteyi tasdikleyen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanma hakkı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:20 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:25
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        Trakya Üniversitesinin 12 lisans programı, eğitimde ve istihdamda kaliteyi tasdikleyen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanma hakkı kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Trakya Üniversitesinin 12 lisans programı daha mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunu kullanma hakkı elde etti.

        TYÇ logosu diploma eki, mezuniyet belgesi ve transkriptlerde kullanılması ile üniversite mezunlarının hem yurt içi hem de yurt dışındaki tanınırlığını ve istihdam imkanlarını artırıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, TYÇ logolu lisans programı sayısının 27'ye yükseldiğini belirtti.

        Öğrencilere en iyi eğitimi sunmak için çalıştıklarını aktaran Hatipler, "TYÇ logosunu kullanma hakkı kazanmak, üniversitemizin eğitim kalitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gördüğünün göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - Trakya Üniversitesince düzenlenen "Geleneksel El Sanatları Çalıştayı" başladı

        Trakya Üniversitesinde, öğrencilerin geleneksel el sanatlarını keşfetmesi ve bu alanda üretim yapmasını desteklemek amacıyla düzenlenen Geleneksel El Sanatları Çalıştayı başladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Kültürel Miras Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe akademisyen ve öğrenciler katıldı.

        Geleneksel el sanatlarının tarihsel ve kültürel öneminin anlatıldığı çalıştayda öğrenciler ebru sanatı, takı tasarımı ve seramik boyama atölyelerine katıldı.

        Çalıştay yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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