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        Edirne'de asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

        –Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 193 kişi ve 63 araç sorgulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 00:23 Güncelleme: 26.04.2025 - 00:23
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        Edirne'de asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
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        –Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 193 kişi ve 63 araç sorgulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekiplerince Yıldırım Mahallesi'nde düzenlenen uygulamada 13 ekip ve 27 personel görev aldı.

        Uygulamada 193 kişi ve 63 araç sorgulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen 7 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Uygulamaya Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katılarak çalışmaları yerinde takip etti.

        Karaburun, bir kahvede vatandaşlarla sohbet etti, gelen soruları yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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