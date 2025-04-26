Edirne'de asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Karaburun, bir kahvede vatandaşlarla sohbet etti, gelen soruları yanıtladı.

Uygulamaya Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katılarak çalışmaları yerinde takip etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekiplerince Yıldırım Mahallesi'nde düzenlenen uygulamada 13 ekip ve 27 personel görev aldı.

–Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 193 kişi ve 63 araç sorgulandı.

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