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        Keşan'da "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" protokolü imzalandı

        Keşan ilçesinde Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı, Mesleki Eğitim Kursları protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:24
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        Keşan'da "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" protokolü imzalandı
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        Keşan ilçesinde Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı, Mesleki Eğitim Kursları protokolü imzalandı.

        Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO) yapılan açıklamaya göre, Edirne İşkur Müdürü Şengül Çildam ve Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Arıkan program hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Çildam ve Arıkan toplantının ardından protokolü imzaladı.

        Protokol kapsamında CNC Makine ve Programlama, Muhasebe, Akaryakıt İstasyonu Görevlisi alanlarında personel ihtiyacı olan işletmelere mesleki eğitim almış olan adayların, istihdam edilmesine olanak sağlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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