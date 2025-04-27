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        Edirne'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:54
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        Edirne'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Taşlımüsellim köyünde S.Y'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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