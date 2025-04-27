Edirne'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Taşlımüsellim köyünde S.Y'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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