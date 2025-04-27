Türkiye, Balkanlar ve yakın coğrafyadaki ülkelere nitelikli sağlık turizmi hizmeti sunuyor

Edirne'de Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu kapsamında düzenlenen panellerde sağlık turizmi, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki işbirlikleri ve kamu ile özel sektörün bu alandaki çalışmaları ele alındı.

Sağlık Bakanlığının himayesinde, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) desteğiyle kentteki otelde düzenlenen forumda Türkiye'nin sağlık turizmi tanıtım politikaları, sağlık yatırımları, stratejik işbirlikleri ve Trakya özelinde sağlık yatırımları ve sağlık turizminin geliştirilmesi konularında sunumlar yapıldı.

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, yaptığı konuşmada, düzenlenen etkinlikle Balkan ülkeleri ile sağlık alanındaki ortaklıkları güçlendirmeyi ve Türkiye'nin modern sağlık altyapısını uluslararası paydaşlarla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin sağlık turizmi alanında önemli çalışmalar yaptığını anlatan Ünver, "Cumhurbaşkanı'mız ve Sağlık Bakanı'mızın liderliğinde, Türkiye olarak sağlıkta son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümle sadece vatandaşlarımız için değil bölgemizde de umut olduk." dedi.

Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve yetişmiş insan kapasitesiyle ön plana çıktığını belirten Ünver, şunları kaydetti: "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile üreten bir sağlık sistemi, güçlü insan kaynağı ve inovatif altyapımızla, bölge ülkeleriyle paylaşmaya hazır çok sayıda tecrübemiz ve modelimiz var. Bu forumun sonunda ortaya çıkacak fikir birliklerinin ve ortak projelerin sadece bölgemizi değil küresel sağlık mimarisinin geleceğinin şekillenmesine katkı sunmasını temenni ediyorum. Burada yapılan temaslar ve atılan adımlar, sadece sağlık alanında değil insani dayanışma ve dostluk temelinde de yeni köprüler kuracaktır çünkü bizler, aynı geçmişin izlerini taşıyan, aynı coğrafyanın hikayesini yazan halklarız. Ortak geleceğimizi şekillendirecek en güçlü unsur ise bu ortak ruhu koruyarak birlikte üretmek ve birlikte iyileştirmektir." - "Sağlık turizmi büyük ivme yakaladı" Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz de Türkiye'nin son yıllarda sağlık turizmi alanında büyük ivme kazandığını ifade etti.

Türkiye'nin güçlü ve modern sağlık sistemine sahip olduğunu belirten Ceviz, "Ülkemizde 945 kamu hastanesi, 44 ağız diş sağlığı hastanesi, 137 ağız diş sağlığı merkezimizle toplam 175 bine varan yatak sayısı, 25 bin 900'e varan yoğun bakım yatağıyla hizmet vermekteyiz." dedi. Ceviz, yüksek teknolojiyle inşa edilmiş, tam donanımlı ameliyathanelere sahip şehir hastanelerinde hastalıkların erken teşhisi ve tedavisinin yapıldığını dile getirdi. Şehir hastanelerinde sunulan nitelikli ve yüksek kaliteli sağlık hizmetinin memnuniyetle karşılandığını söyleyen Ceviz, şöyle devam etti: "Şehir hastanelerinin fark yaratan hizmet kalitesi, ülkemizi sağlık hizmeti sunumunda cazibe merkezi haline getirmektedir. Ülkemizin güçlü kamu sağlık altyapısı, sadece 85 milyon vatandaşımıza değil Asya, Avrupa ve Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin vatandaşları için de güvence olmaktadır. Trakya bölgemiz de gerek komşu ülkelerimizle bağlarımız gerekse Avrupa ülkelerine coğrafi yakınlığımız ile ayrıca bir avantaja sahiptir." - Türkiye, Balkanlar'ın lider ülkelerinden

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük de Türkiye'nin Balkan ülkelerinde farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla bölgenin lider ülkelerinden olduğuna dikkati çekti. Balkan ülkelerine yapılan doğrudan yatırımların 2023 yılı itibarıyla 18 milyar dolara ulaştığını belirten Yörük, "Bölgedeki tüm Balkan ülkeleriyle toplam ticaret hacmimiz, 32 milyar dolar seviyesindedir." dedi. Yörük, Edirne'nin Balkanlar'a yönelik stratejiler belirlenmesinde önemli role sahip olduğunu dile getirdi. Edirne'nin Trakya ve Balkanlar için önemli merkez konumunda bulunduğunu vurgulayan Yörük, "Türkiye, özellikle pandemi döneminde Balkanlar'da sağlık alanında önemli çalışmalar yaptı. İnsani ve vicdani diplomasinin sahaya uygulandığı en önemli alanlardan birisi sağlıktı. Türkiye, pek çok ülkeye sağlık desteğinde bulundu, bu yardımlardan en çok pay alan bölgelerden biri Balkanlar oldu." şeklinde konuştu. Yörük, Balkan ülkelerinin sağlık altyapılarının sınırlı olduğunu, bundan dolayı bu ülkelerde yaşayanların sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye ilgisinin giderek yükseldiğini sözlerine ekledi.