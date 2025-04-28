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        Edirne Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'ne hazırlanıyor

        Baharın müjdecisi Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'ne sayılı günler kala Edirneli esnaf, şenlikler için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:35 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:49
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        Edirne Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'ne hazırlanıyor
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        Baharın müjdecisi Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'ne sayılı günler kala Edirneli esnaf, şenlikler için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin gelmesi beklenen Edirne'de, otel işletmecileri yoğun taleple karşılaştı. Kentteki konaklama tesislerinde rezervasyon oranları yükselirken, bazı oteller tamamen doldu.

        Turizm Otel Yöneticileri Derneği Edirne Temsilcisi Can Pekbaş, AA muhabirine, şenliklerin Edirne turizmi açısından önemli bir hareketlilik yarattığını söyledi.

        Şenliklerin UNESO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını belirten Pekbaş, asırlardır kutlanan organizasyonu yerinde deneyimlemek isteyen herkesi Edirne'ye davet etti.

        Etkinliğe doğru rezervasyonların arttığını ifade eden Pekbaş, "Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir etkinlik. Pek çok misafirimiz kentimizdeki bu şenliklere katılmak için otellerde konaklayacak. Güzel bir hareketlilik var. 5-6 Mayıs'ta kutlanacak şenliklere doğru yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

        - Hıdrellez kurabiyeleri hazır

        Öte yandan Edirne'nin ünlü kurabiyecileri de Hıdrellez coşkusuna özel üretim yaptı.

        Geleneksel badem ezmeli ve kavala kurabiyelerine Kakava temalı süslemeler ekleyen işletmeler, ziyaretçilere renkli ve lezzetli alternatifler sunacak.

        İşletmeci Kemal Kılıç, şenliklere özel bir lezzet ürettiklerini ifade etti.

        Şenliklerin coşkusunun tüm kenti sardığını dile getiren Kılıç, "Geleneksel olarak evlerde yapılan kurabiyeleri tesislerimizde üreterek satışa hazır hale getirdik. Renkli paketlere koyduğumuz lezzetli ürünlerimizi misafirlerimize sunacağız." diye konuştu.

        - Ciğerciler müşterilerini bekliyor

        Şehirdeki ciğerciler de şenlik yoğunluğuna hazırlanıyor.

        Tava ciğeriyle ünlü kentte, işletmeler personel ve malzeme takviyesi yaparak artacak müşteri talebine yanıt vermeye çalışacak.

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, şenliklerle Edirne'de turizm sezonunun başladığını söyledi.

        Kent esnafının tüm hazırlıklarını tamamladığını belirten İmrak, "Tüm esnaf arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yaptık. Gerek fazla personel gerekse malzeme temini için hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Sadece ciğer stoku yapılmadı. Çünkü ciğerin taze ve günlük olması gerekiyor. Gelen misafirlerimize en lezzetli tava ciğerini ve diğer lezzetlerimizi sunmak için hazırız. Binlerce kişinin kente gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Baharın gelişi kutlanıyor

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan şenliklerinin her yıl yoğun geçtiğini dile getirdi.

        Çok sayıda turistin etkinlikler için kente geleceğini belirten Soytürk, şunları kaydetti:

        "2 gün süren bir program Kakava ateşinin yanmasıyla başlıyor. Sabahında dilekler tutuluyor. Geleneksel bir bahar etkinliği. İnsanlar baharın gelişiyle mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir dönem diliyorlar. Biz de kültür, sanat ve edebiyatımızla bu etkinliği misafirlerimize anlatıyoruz. Konaklama sektörü ve acentelerle yaptığımız görüşmelerde yoğun bir kalabalığın kentimize geleceğini biliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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