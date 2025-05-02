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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de bir kişinin evindeki ziynet eşyaları çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 10:41 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:41
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de bir kişinin evindeki ziynet eşyaları çalındı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan G.D. evindeki ziynet eşyaları ve bir miktar paranın yerinde olmadığını fark etti.

        G.D'nin şikayeti üzerine eski eşi G.A. gözaltına alındı.

        - Alkollü sürücülere ceza

        Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler S.Ö. ve E.A'ya ceza uygulandı.

        Denetimlerin süreceği kaydedildi.

        - Aracı zarar gören ve darbedilen sürücü şikayetçi oldu

        Keşan ilçesinde bir sürücü park yeri tartışması sonucu kendisini darbeden ve aracına zarar veren şüpheliden şikayetçi oldu.

        Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan A.Y. ve Ö.A. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.Y. darbedildi ve aracı zarar gördü.

        Polis merkezine giden A.Y. şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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