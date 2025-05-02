İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, çeltik tarlalarına su salınımına başlandığını belirtti.

Sevgili, yaptığı açıklamada, çiftçilerin çeltik üretimine devam ettiğini ifade etti.

Bereketli bir sezon dileyen Sevgili, "Hamzadere Sulama Birliği P-1 Pompa İstasyonu'ndan çeltik tarlalarına su veriliyor. Üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

- Köy sakinleri KETEM'de kontrol oldu

İpsala'nın Kocahıdır köyünde yaşayan kadınlar Keşan'daki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) kontrolden geçti.

Köy muhtarı Sezgin Alyanak, yaptığı açıklamada, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

Köy ebesiyle işbirliği yaparak kadınları KETEM'e yönlendirdiklerini ifade eden Alyanak, "Ücretsiz taramalara katılarak erken teşhis sayesinde tedavi olup sağlığına kavuşan kadınların olduğunu öğrenmek ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor.' dedi.

- Başkanlığa Müftüoğlu seçildi