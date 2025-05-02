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İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, çeltik tarlalarına su salınımına başlandığını belirtti.
İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, çeltik tarlalarına su salınımına başlandığını belirtti.
Sevgili, yaptığı açıklamada, çiftçilerin çeltik üretimine devam ettiğini ifade etti.
Bereketli bir sezon dileyen Sevgili, "Hamzadere Sulama Birliği P-1 Pompa İstasyonu'ndan çeltik tarlalarına su veriliyor. Üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
- Köy sakinleri KETEM'de kontrol oldu
İpsala'nın Kocahıdır köyünde yaşayan kadınlar Keşan'daki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) kontrolden geçti.
Köy muhtarı Sezgin Alyanak, yaptığı açıklamada, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.
Köy ebesiyle işbirliği yaparak kadınları KETEM'e yönlendirdiklerini ifade eden Alyanak, "Ücretsiz taramalara katılarak erken teşhis sayesinde tedavi olup sağlığına kavuşan kadınların olduğunu öğrenmek ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor.' dedi.
- Başkanlığa Müftüoğlu seçildi
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şube Başkanlığına Mehmet Mümin Müftüoğlu seçildi.
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Olağan kongre sonrası tek liste ile gidilen seçimde Müftüoğlu başkanlığına seçildi. Divan başkanlığına da Türkay Gümülcineli, katip üyeliklere Yusuf Uzdilli ve Fatma Hasan Çirozlar getirildi.
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