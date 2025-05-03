Edirne'de refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Edirne'de refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Edirne'de refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.D.A'nın kullandığı 22 ABL 259 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.
Kazda yaralanan A.D.A. sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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