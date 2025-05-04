Meriç Nehri'ndeki kürek yarışları Edirne'nin turizmine katkı sağlıyor

CİHAN DEMİRCİ - İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, Meriç Nehri'ndeki ulusal ve uluslararası kürek yarışlarının Edirne'ye yeni bir turizm rotası kazandırdığını belirtti.

Eracun, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen program dolayısıyla geldiği kentte AA muhabirine, Edirne'nin Osmanlı'dan bugüne kadar önemini korumuş bir kent olduğunu söyledi.

Bizans döneminde de Edirne'nin çok önemli bir kent olduğunu belirten Eracun, "Adrianapolis olarak anılıyordu, İstanbul ile Edirne'nin direkt göbek bağı vardı. Edirnemiz aynı zamanda Balkanlara açılan kapı, buradan Avrupa'ya Avrupa'dan da Anadolu'ya geçişlerin sağlandığı çok önemli bir nokta. Buranın stratejik önemini biliyoruz ve bölgenin daha iyi tanıtılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Eracun, tarih, kültür ve doğa rotasına sahip Edirne'nin turizmine su sporlarıyla yeni bir rota eklendiğini söyledi.

Akarsuyu veya denize kıyısı olan şehirlerin turizm açısından ön plana çıktığını anlatan Eracun, şunları kaydetti:

"Edirne, tarihi yapıları, doğası ve organizasyonlarıyla ön plana çıkan kentimiz. Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki tüm tarihi yapılar çok sayıda turist ağırlıyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile Kakava-Hıdrellez Şenlikleri çok sayıda misafir çekiyor. Bunların yanı sıra Meriç Nehri'nde su sporları yapılmaya başlandı. Önemli bir nokta. İstanbul gibi Edirne'de de suyun üzerinde yapılacak çok fazla aktivite var. Bu kentin turizmine de alternatif bir rota oluşturuyor. Burada yapılan su sporları ve İstanbul'daki sultan kayıkları gibi Meriç Nehri'nde de kancabaş kayıklarla gezi bizleri çok heyecanlandırdı. Bunlar Edirne'ye gelen yabancılar için de ayrı bir değer oluyor." Eracun, Edirne'nin daha iyi tanıtılması için kentteki otellerin geliştirilmesi ve sayılarının arttırılması gerektiğini vurguladı. Edirne'nin İstanbul'a olan yakınlığının turizm açısından çok önemli olduğunu belirten Eracun, kente gelecek turistlerin günübirlik değil konaklayacakları ve güzel zaman geçirecekleri ortamların oluşturulması gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bizim arzumuz Edirne'ye gelen misafirlerimizin en az bir ya da iki gece konaklaması. Burada kalırken yakın şehirlere de yakın illeri de ziyaret ederek bölgenin ne kazar zengin olduğunu görmesidir. Hatta pasaportu ve vizesi olanlar Bulgaristan ve Yunanistan'da yakın olan şehirleri gezip tekrar Edirne'deki otellerinde kalabilmeleri arzumuz." - Nesim İba: "Meriç Nehri su sporları merkezi oldu" Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba da Meriç Parkuru'nun büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ifade etti. Balkan ve Avrupa şampiyonalarının düzenlendiği parkurda bu yıl da çeşitli tarihlerde 6 yarışın yapılacağını belirten İba, "Kürek yarışları dolayısıyla binlerce kişi Edirne'ye geliyor. Su sporları etkinlikleri turizm hareketliliği oluşturdu. Dünya otoritelerinin onayladığı Meriç Nehri su sporları merkezi oldu. Su sporları etkinlikleri bu kapsamda turizm hareketliliği oluşturuyor." diye konuştu. İba, kentin kürek organizasyonları kapsamında sporcular, aileleri ve taraftarları ağırladığını, bunun da kente ekonomik getiri sağladığını kaydetti.