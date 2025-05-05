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        Edirne'de Kakava-Hıdırellez coşkusu sürüyor

        Baharın gelişini simgeleyen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'de renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:52 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:57
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        Edirne'de Kakava-Hıdırellez coşkusu sürüyor
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        Baharın gelişini simgeleyen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'de renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

        Türkiye'nin en coşkulu Kakava-Hıdırellez kutlamalarına ev sahipliği yapan Edirne'de, bu yıl kutlamalar ilk kez 4 güne yayıldı.

        Geçmiş yıllarda 5 Mayıs akşamı Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayan ve 6 Mayıs sabahı Tunca Nehri kenarındaki ritüelle tamamlanan şenlikler, hafta sonunu da kapsayacak şekilde yeniden planlandı.

        Bu yıl cumartesi ve pazar günleri Sarayiçi'nde düzenlenen müzik ve eğlence programlarıyla başlayan kutlamalar, kente gelen ziyaretçilerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

        Şehrin dört bir yanında şenlik havası hakimken, katılımcılar Selimiye Meydanı, Meriç Köprüsü civarı, Tahmis Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde Roman müzik gruplarının ritimlerine eşlik edip dans ederek baharın gelişini kutluyor.

        Çiçek taçları takan katılımcılar, renkli giysileri ve neşeli halleriyle cadde ve sokakları renklendiriyor.

        Kutlamaların en önemli anlarından biri olan Kakava ateşi, bugün Sarayiçi'nde yakılacak. Kent protokolünün kortej eşliğinde alana gelmesinin ardından dev ateş barış, sevgi, bereket ve huzur dilekleriyle tutuşturulacak. Alanda geç saatlere kadar konserler ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

        Kakava ritüelleri yarın da devam edecek. Tan yeri ağarmadan Sarayiçi'ne gelenler, Tunca Nehri'nde yüzlerini yıkayacak, nehre dilek atacak, bölgedeki ağaçlardan topladıkları dalları bereket getirmesi umuduyla evlerinin kapılarına asacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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