Edirne'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Abdurrahman Mahallesi Cami Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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