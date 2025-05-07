Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya Üniversitesi öğrencilerinden grafik tasarım sergisi

        –Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri, yıl boyunca yürüttükleri kavramsal ve görsel çalışmaları "Düşüncenin Görünür Hali II" adlı sergide sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:02 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Üniversitesi öğrencilerinden grafik tasarım sergisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri, yıl boyunca yürüttükleri kavramsal ve görsel çalışmaları “Düşüncenin Görünür Hali II” adlı sergide sanatseverlerle buluşturdu.

        Fakültenin Mimar Kemalettin Sergi Salonu’nda açılan serginin küratörlüğünü Arş. Gör. Berk Mehmet Özel üstlendi. Sergiye Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baybora Temel, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Sergide, 4 sınıftan 62 öğrencinin hazırladığı 116 eser yer aldı.

        Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, her çalışmanın fikir ile form arasındaki bağı kurma çabasının bir ürünü olduğunu belirterek, “Düşüncenin Görünür Hali sadece bir sergi değil, görsel düşüncenin bir incelemesidir. Film posterleri yalnızca tanıtım değil, sinematografik deneyimin özünü yakalama çabasıdır.” dedi.

        Bayraktaroğlu, öğrencilerin gönüllülük esasına göre hafta sonları da çalışarak sergiye katkı sunduğunu, böylece ortaya güçlü bir kolektif üretim çıktığını vurguladı.

        Sergi, 16 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk

        Benzer Haberler

        İpsala Sınır Kapısı'na ani kalp durmalarına karşı OED cihazı yerleştirildi
        İpsala Sınır Kapısı'na ani kalp durmalarına karşı OED cihazı yerleştirildi
        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana...
        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana...
        Edirne Şehit Asım İlkokulu'nda kermes düzenlendi
        Edirne Şehit Asım İlkokulu'nda kermes düzenlendi
        Mahalle muhtarlarından Rektör Hatipler'e ziyaret
        Mahalle muhtarlarından Rektör Hatipler'e ziyaret
        Kapıkule'deki TIR'da elektronik sigara ile ilaç ele geçirildi
        Kapıkule'deki TIR'da elektronik sigara ile ilaç ele geçirildi
        Kapıkule'de kaçak ürünler taşıyan tırın sürücüsü gözaltına alındı
        Kapıkule'de kaçak ürünler taşıyan tırın sürücüsü gözaltına alındı