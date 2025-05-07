Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de kamu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        –Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kamu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:33 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de kamu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kamu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" doğrultusunda yürütülen "2025 Aile Yılı Eğitim Programları" kapsamında kamu personeline yönelik eğitimler sürüyor.

        Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline, "Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele" konusunda eğitim verildi.

        Edirne Yeşilay Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, TBM (Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele) formatörü Emrah Ceylan katılımcılara bilgi verdi.

        Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hem personele hem de vatandaşlara yönelik çeşitli eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Edirne'de 200 bin dekar mera alanı ıslah edildi
        Edirne'de 200 bin dekar mera alanı ıslah edildi
        Trakya Üniversitesinde "Psikolojik Dayanıklılık ve Sosyal Medya Bağımlılığı...
        Trakya Üniversitesinde "Psikolojik Dayanıklılık ve Sosyal Medya Bağımlılığı...
        Trakya Üniversitesi öğrencilerinden grafik tasarım sergisi
        Trakya Üniversitesi öğrencilerinden grafik tasarım sergisi
        İpsala Sınır Kapısı'na ani kalp durmalarına karşı OED cihazı yerleştirildi
        İpsala Sınır Kapısı'na ani kalp durmalarına karşı OED cihazı yerleştirildi
        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana...
        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana...
        Edirne Şehit Asım İlkokulu'nda kermes düzenlendi
        Edirne Şehit Asım İlkokulu'nda kermes düzenlendi