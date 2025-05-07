Edirne'de tarihi köprünün bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Edirne'de bir otomobilin tarihi köprünün bariyerlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Edirne'de bir otomobilin tarihi köprünün bariyerlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
B.K'nın kullandığı 22 AAP 021 plakalı otomobil, tarihi Saraçhane Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
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