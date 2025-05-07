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        Edirne'de tarihi köprünün bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Edirne'de bir otomobilin tarihi köprünün bariyerlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:21
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        Edirne'de tarihi köprünün bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Edirne'de bir otomobilin tarihi köprünün bariyerlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        B.K'nın kullandığı 22 AAP 021 plakalı otomobil, tarihi Saraçhane Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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