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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesi gençleri spora teşvik etmek amacıyla futbol, voleybol ve basketbol branşlarında spor kurslarını hayata geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:59 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:59
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşan Belediyesi gençleri spora teşvik etmek amacıyla futbol, voleybol ve basketbol branşlarında spor kurslarını hayata geçiriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurslar bu yıl da profesyonel antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek.

        Gençlerin yaz tatilini daha verimli ve sağlıklı geçirmeleri amacıyla düzenlenen spor kurslarının, takım ruhunu geliştirmek ve sosyal becerilerini artırmak açısından önemli bir fırsat sunuyor.

        Kurslara katılmak isteyen gençler Keşan Belediyesi Spor Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Spor kurslarının antrenman gün ve saatleri ise yaş gruplarına göre belirlenecek.

        Kurslara ön kayıt başvuruları 10 Mayıs Cumartesi başlayacak.

        - İpsala'da çocuklara trafik eğitimi verildi

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği etkinliğe katıldı.

        Trafik Haftası kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman da katıldı.

        Programda çocuklara trafik eğitimi verildi. Sevgili ve Kerman eğitimin ardından çocuklarla sohbet etti.

        - Başkan Martin muhtarlarla bir araya geldi

        Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Belediyede düzenlenen toplantıda Martin muhtarların taleplerini dinledi.

        Martin, birlik, beraberlik ve iş birliği içerisinde Uzunköprü'yü yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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