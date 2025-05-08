Keşan Belediyesi gençleri spora teşvik etmek amacıyla futbol, voleybol ve basketbol branşlarında spor kurslarını hayata geçiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurslar bu yıl da profesyonel antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Gençlerin yaz tatilini daha verimli ve sağlıklı geçirmeleri amacıyla düzenlenen spor kurslarının, takım ruhunu geliştirmek ve sosyal becerilerini artırmak açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Kurslara katılmak isteyen gençler Keşan Belediyesi Spor Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Spor kurslarının antrenman gün ve saatleri ise yaş gruplarına göre belirlenecek.

Kurslara ön kayıt başvuruları 10 Mayıs Cumartesi başlayacak.

- İpsala'da çocuklara trafik eğitimi verildi

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği etkinliğe katıldı.

Trafik Haftası kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman da katıldı.