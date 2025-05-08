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        Edirne'de tarihi Kunduracılar Çarşısı'nda ihya çalışmaları başlıyor

        Edirne'de dar uzun sokağıyla ünlü ve 30 tescilli dükkanın bulunduğu Kunduracılar Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:50 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:50
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        Edirne'de tarihi Kunduracılar Çarşısı'nda ihya çalışmaları başlıyor
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        Edirne'de dar uzun sokağıyla ünlü ve 30 tescilli dükkanın bulunduğu Kunduracılar Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları başlıyor.

        Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesiştiği yerdeki tarihi çarşının ihyasına yönelik proje çalışması tamamlandı. Valilikçe yapılacak restorasyon çalışmalarına kısa sürede başlanacak.

        Vali Yunus Sezer, bölge esnafıyla buluşup sohbet etti.

        Proje hakkında bilgi veren Sezer, 65 metrelik güzergahı kapsayan sokaktaki 30 tescilli yapının restore edilerek kente kazandırılacağını söyledi.

        Sokağın ihyasıyla kentin yeni bir cazibe merkezine sahip olacağını belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "Kunduracılar Çarşısı, Saraçlar Caddesi'nin paralelinde yer alıyor ve en eski çarşılarımızdan biri. Bu çarşı belki de Türkiye'deki en dar çarşılardan bir tanesi. Burada geleneksel meslekleri sürdüren, kundura tamiri ve terzilik yapan güler yüzlü esnafımız var. Geçen yıl yaptığımız ziyarette esnafımız, buranın tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilmesini istemişti. Bir yıldır yapılan çalışmalar sonunda proje tamamlandı, ihale aşamasına geldik. Eski ismiyle Terziciler Çarşısı olan Kunduracılar Çarşımızı, iki aylık sürede burasını Edirne'nin en güzel sokaklarından biri haline getireceğiz. Desteklerinden dolayı ilimiz adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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