Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de çocuk kıyafeti satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:38 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de çocuk kıyafeti satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Büyük Cami Mahallesi'ndeki çocuk kıyafeti satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

        Belediye Başkanı Mehmet Özcan, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İş yeri sahibiyle görüşen Özcan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin 2053 hedefi: "kendi enerjisini üreten binalar"
        Türkiye'nin 2053 hedefi: "kendi enerjisini üreten binalar"
        Edirne'de tarihi Kunduracılar Çarşısı'nda ihya çalışmaları başlıyor
        Edirne'de tarihi Kunduracılar Çarşısı'nda ihya çalışmaları başlıyor
        Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek
        Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek
        Edirne'de bebek kıyafetleri satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de bebek kıyafetleri satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenleyecek
        Edirne'de "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenleyecek