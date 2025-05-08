Edirne'de çocuk kıyafeti satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Büyük Cami Mahallesi'ndeki çocuk kıyafeti satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.
Belediye Başkanı Mehmet Özcan, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İş yeri sahibiyle görüşen Özcan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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